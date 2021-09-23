شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يرفض عروض ضم عبد الغنى محمد فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي 3 عروض لرحيل لاعب وسط الفريق عبد الغنى محمد في الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق الذى طلب بقاء اللاعب رغم تلقيه عدد من العروض المغرية.

وعلم ”الخليج 365” أن الاتحاد السكندري رفض عرضا بثمانية ملايين جنيه من نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم لضم اللاعب، بالإضافة الى تجميد فكرة الاحتراف في الدوري البلجيكي التي تراود اللاعب، منذ تلقيه عرضا بلجيكيا قبل شهور.

في وقت سابق ، رفض محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، التعليق على عرض جينت البلجيكي لمدافع زعيم الثغر والمنتخب الأولمبي عبد الغني محمد، مؤكدا للاعب أنه لن يناقش عرضا لم يصل به فاكسا رسميا لإدارة النادي حتى الآن، وهو ما تفهمه اللاعب وطالب النادي البلجيكي بضرورة التفاوض عبر المنصات الشرعية من خلال إدارة النادي.

ورحب عبد الغني أحد أبناء قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري بالعرض الأوروبي للاحتراف وأكد سعادته بالتجربة حال إتمامها، لكنه في الوقت ذاته أكد على احترامه لرغبة النادي السكندري وقرار العميد حسام حسن في حسم وجهة اللاعب المقبل سواء بالاستمرار لنهاية عقده مع الاتحاد الذي ينتهي بعد أربعة مواسم، أو السماح له بالاحتراف المبكر.

وقال عبد الغني محمد في تصريحات لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "تلقيت عرضا بالفعل لكن بشكل ودي، لم يصل الاتحاد حتى الآن أي عرض رسمي، وبالتالي لا يمكن مناقشة أي عرض بعيدا عن المنصة الشرعية من خلال إدارة الاتحاد".