شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته على ملعبه استعداداً للزمالك فى الكأس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته عصر اليوم الخميس بملعب النادى بعد عودته لمدينة أسوان فى المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الجديد بدورى الممتاز ب تحت قيادة مديره الفنى أحمد بيبو.

وأكد عبد الناصر عباس مدير الكرة بأن قائمة الفريق قاربت على الاكتمال بإضافة عنصر أو عنصريين جديدين لمجموعة التعاقدات الجديدة والتى نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى إبرامها فى الفترة الأخيرة بالإضافة لعناصر الخبرة الموجودة بقوام الفريق.

وأشار مدير الكرة بنادى أسوان بأنه من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية فى الثانية والنصف عصر الجمعة أمام نادى الأقصر الرياضى باستاد أسوان ليقف الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين ولتحقيق الإنسجام بين خطوط الفريق قبل إنطلاق الموسم بمواجهة سوهاج فى الأسبوع الأول للمسابقة بإستاد أسوان يوم السبت 2 أكتوبر.



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وأنهى مجلس إدارة نادى أسوان إجراءات التعاقد مع 15 لاعباً جديداً لينضموا إلى زهرة الجنوب بداية من الموسم الجديد، حيث يخوض زهرة الجنوب منافسات الدورى الممتاز ب، كما استعاد أسوان حارسه إسلام سليمان بعد انتهاء إعارته.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.