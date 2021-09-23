شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد خسارة السوبر: تظهر معادن البشر عندما يضيق بنا الطريق وتحاصرنا الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، على خسارة فريقه لبطولة كأس السوبر المصرى عقب الهزيمة أمام الطلائع مؤخراً بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وكتب قفشة عبر حسابه الشخصى على انستجرام: " تظهر معادن البشر عندما يضيق بنا الطريق وتحاصرنا الظروف".

وكان أفشة ضمن ثلاثى الأهلى الذين أهدروا ركلات الجزاء مع زميليه محمد شريف وبدر بانون، ورغم تصدى محمد الشناوى حارس العرين الأحمر لركلتي جزاء أمام الطلائع، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للفوز باللقاء.



قفشة

وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.