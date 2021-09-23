بالفيديو.. كوكا يُشارك في تعادل قونيا أمام نظيره طرابزون بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

شارك المحترف المصري في صفوف فريق قونيا التركي، أحمد حسن "كوكا" بمباراة فريقه أمام نظيره طرابزون التي جمعتهما اليوم الخميس وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وحلّ كوكا بديلاً في الدقيقة 60 من عمر المباراة؛ حيث سنحت له فرصة تسجيل في الدقيقة 74 ولكن تصدى لها حارس مرمى طرابزون وكانت النتيجة تُشير حينها لتأخر فريقه بهدفين مقابل هدف.

ورفع قونيا رصيده بهذه النتيجة للنقطة 12 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن طرابزون الذي رفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني.

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