تقارير تركية: شراء جالاتا سراي لمصطفى محمد بات "صعبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن إقدام جالاتا سراي على تفعيل بند حق الشراء في عقد مصطفى محمد بات صعبًا، وذلك في ظل تراجع مستوى اللاعب منذ بداية الموسم.

وقالت صحيفة "هابر 7" التركية إن مصطفى محمد لم يتمكن من الظهور بالشكل الذي كان عليه حين انتقل للفريق في يناير الماضي.

ولعب مصطفى محمد أساسيًا أمام قيصري سبور في الدوري التركي، لكن خسر فريقه بنتيجة 3-0، بالرغم من المشاركة على مدار 90 دقيقة.

وخلال 12 مباراة مع جالاتا سراي هذا الموسم في مختلف المسابقات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف، بالرغم من أنه أحرز الموسم الماضي 8 أهداف في 16 مباراة.

وبات من الصعب أن يقدم جالاتا سراي على دفع 4 مليون دولار من أجل تفعيل بند حق الشراء الخاص باللاعب قبل نهاية ديسمبر من العام الحالي.