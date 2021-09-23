الزمالك يفوز على الأهلي في قمة دوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 17-13 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 32 -27.

ورفع الزمالك رصيده عقب الفوز إلى النقطة 9، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 6.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

افتتح الأهلي المباراة بالتسجيل عن طريق إسلام حسن، ورد الأحمر بهدف التعادل، وتقدم الزمالك للمرة الأولى بعد مرور 5 دقائق من الشوط، بنتيجة 3-2.

وتعادل الأهلي بعد مرور 12 دقيقة عند النتيجة 5-5، واستمر التعادل حتى منتصف الشوط عند النتيجة 7-7.

وتقدم الزمالك بفارق 3 أهداف لأول مرة في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وحافظ رفاق الأحمر على تفوقهم لينهوا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 17-13.

وفرض لاعبي الزمالك سيطرتهم على مجريات اللقاء خلال الشوط الأول.

ويقام دوري المحترفين لكرة اليد هذا الموسم، على ثلاثة مراحل، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة مكونة من 4 فرق تقام على دورتين مجمعتين، يتم من خلالهم تحديد بطل المسابقة.

ووسع الزمالك الفارق مع الأهلي في بداية الشوط الثاني إلى 7 أهداف.

وقلل لاعبي الأهلي الفارق إلى 3 أهداف بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 12-18.

ووسع لاعبي الزمالك فارق إلى 5 أهداف قبل نهاية المباراة ب12 دقيقة.

وبالرغم من محاولات لاعبي الأهلي، لكن خبرة لاعبي الزمالك بقيادة يحيي الدرع والأحمر والشاب خالد قداح رجحة كفة الفريق الأبيض خلال أحداث هذا الشوط.

وأحكم الزمالك قبضته على الدقائق الأخيرة من المباراة، لينهي اللقاء لصالحه بفارق 5 أهداف.

وسع الزمالك الفارق مع الأهلي في بداية الشوط الثاني إلى 7 أهداف.