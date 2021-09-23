البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاهلي والفيحاء في الدوري السعودي كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في إحدي مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي يستضيفها ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يمر الأهلي هذا الموسم ببداية سيئة للغاية في الدوري، بعد مرور خمس جولات، حيث لم يتذوق فيهم طعم الانتصار، واكتفى بالتعادل في الخمس مواجهات، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

في المقابل، يمر الفيحاء هذا الموسم بحاله أفضل من الراقي بكثير، إذ تمكن من الفوز بمباراتين، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، ويحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والفيحاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم شكري الحنفوش”.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء في الدوري السعودي على قناة Ssc 6 الناقل الحصر الحصري لمباريات الدوري، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق “عبدالله الحربي”.

اقرأ ايضا..