البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين النصر والباطن في الدوري السعودي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في إحدي مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

يستقبل النصر نظيره الباطن على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري السعودي للمحترفين وعينه على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة بالجولة الماضية امام الاتحاد.

ويدخل النصر مباراة اليوم وسط حالة من الفوضى الفنية، بعد إقالة البرازيلي مانو مينزيس مباشرة بعد الخسارة أمام الاتحاد، وتعيين مارسيلو سيزار كمدرب مؤقت للفريق.

ويحتل العالمي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، حصدهم من فوزين، وتعرض الفريق لهزيمتين.

على الجانب الآخر يدخل الضيوف فريق الباطن المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه بجدول الترتيب وسيستغل الحالة السيئة التي يمر بها النصر.

ويتواجد الباطن في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، حصدهم من فوز وحيد كان في الجولة الثانية امام أبها، وتعادل في مبارتين وخسر مثلهما.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية، 15:25 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو ألين هاتيجان”.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي على قناة Ssc 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري بصوت المعلق الرياضي “حماد العنزي”.

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