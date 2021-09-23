البث المباشر | شاهد مباراة اليوم بين العين والعروبة في الدوري الاماراتي ادنوك يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مباراة العين والعروبة في الدوري الاماراتي ادنوك، رابط يلا شوت، والمقرر لها بعد عصر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

تنطلق مباراة العين والعروبة على ملعب نادي العروبة في مدينة الفجيرة عند الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وتُفتتح الجولة الخامسة من الدوري الاماراتي ادنوك للمحترفين بلقاء العين والعروبة، في نفس توقيت مباراة اتحاد كلباء والوصل التي ستقام على ملعب الاتحاد.

وتنقل مباراة العين والعروبة على قناتي أبو ظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1، كما ينقل بث مباشر اللقاء عبر موقع الخليج 365.

يسعى نادي العين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للبقاء على رأس جدول ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك، والذي يتصدره بفضل جمعهم لـ 12 نقطة في 4 مباريات متتالية، ويليه كل من الجزيرة وشباب الاهلي دبي بنفس الرصيد 10 نقاط.

أما نادي العروبة فقد استطاع الخروج من ذيل جدول ترتيب دوري ادنوك بعدما خطف تعادلين متتاليين شباب الاهلي دبي وعجمان في الجولتين الماضيتين.

ولا يزال العروبة الصاعد حديثًا إلى الدوري الاماراتي للمحترفين، يبحث عن فوزه الأول في المسابقة، بعدما مُني بهزيمتين في افتتاح الموسم أمام الوحدة والنصر.

ولم يلتق العين والعروبة منذ مباراة دور ال16 ببطولة كأس رئيس الدولة الاماراتي عام 2005، وانتهت المباراة آنذاك بفوز عريض للعين قوامه 7 أهداف مقابل هدف، وسجل فيصل علي هاتريك، وتكفل اديلسون وعلي مسري ورامي يسلم وغريب حارب بباقي الاهداف.

وانتصر العين في أول مباراتين له أمام العروبة عام 2003 خلال دور مجموعات كأس رئيس الدولة الاماراتي بنتيجتي 6/صفر و1/3.

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