البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الهلال والشباب في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر بين الهلال والشباب في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ينطلق ديربي الرياض بين الهلال والشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياضة، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة اليوم في ديربي الرياض بين الهلال والشباب على قناة SSC1 السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني على الصوتية الأولى، ومحمد الخامسي على الصوتية الثانية.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن اتحاد جدة الأول، وللهلال مباراة أقل بسبب انشغاله بمنافسات دوري ابطال اسيا.

أما فريق الشباب فلا يزال في ذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن صراع البقاء، حيث فشل فريق الليوث في تحقيق أكثر من فوز منذ بداية الموسم الجديد.

وتحسن مردود الشباب بعض الشيء في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على الحزم 2/صفر، وتعادل مع ضمك 1/1، ليعوض خيبة أمل المباريات الافتتاحية التي شهدت خسارته من أبها والفتح، وتعادله مع الاتفاق 3/3.

ورغم التفوق الكبير لفريق الهلال على الشباب خلال المباريات الخمس الأخيرة، إلا أن مهمة فريق المدرب ليوناردو جارديم لن تكون بالسهلة، بسبب كثرة الغيابات المؤثرة، حيث أضيف إلى قائمة اللاعبين الغائبين الجناح الهداف «سالم الدوسري».

وتضم قائمة الغيابات أيضًا محمد البريك وعبد الله عطيف وناصر الدوسري وأندري كاريلو وسعد الناصر.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز كاسح للهلال بنتيجة 1/5، على ملعب الشباب يوم السابع من مايو الماضي، ضمن مباريات الدوري المحلي.

وانتصر الهلال 7 مرات في آخر 10 مباريات له أمام الشباب، وانتهت 3 مباريات بالتعادل 1/1 و0/0 و1/1، دون أي فوز لليوث البيض.

ويرجع آخر فوز حققه الشباب على الهلال لتاريخ 17 أكتوبر 2014 بنتيجة هدف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/2014، وسجل الهدف بارك تشو يونج في الدقيقة 91، ومنذ ذلك الحين يعجز الشباب عن التعامل مع الهلال.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي رابط يلا شوت