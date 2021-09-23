رغبة جادة من برشلونة للظفر بخدمات نجم مان يونايتد

يستهدف نادي برشلونة، التعاقد مع نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي 2022، وسيعمل بجدية تامة لإكمال الصفقة.

ويعد الدولي الفرنسي هدفاً حقيقياً للنادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2022 لتدعيم خط الوسط الذي يتوفر فيه على سيرجيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج و بيدري، فقط يمكن التعويل عليهم، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

وأضافت الصحيفة، بلسان الصحفي “توني خوان مارتي”، أن وكيل أعمال بوجبا، مينو رايولا، يعرف بالفعل عن اهتمام برشلونة، ولكن إذا كان هناك مزاد على اللاعب، فلن يدخله نادي برشلونة، كما أن اللاعب مطالب بتخفيض راتبه من أجل إتمام الصفقة.

وسينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في يوليو 2022، ويحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير القادم، وفقاً لما يمنحه قانون بوسمان الانتقالات.

وتراقب أندية عديدة تطورات الوضع بين بول بوجبا والعملاق الانجليزي مانشستر يونايتد بجانب برشلونة، لعلى ابرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الايطالي.