بند سري في عقد خاميس رودريجيز من أجل اللعب مع ليونيل ميسي!

يحلم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز بالفعل، باللعب إلى جانب ليونيل ميسي على الرغم من انضمامه مؤخرًا إلى الريان القطري، وذلك بإدراج بند سري يسمح له بتحقيق مبتغاه.

وأنهى لاعب وسط ريال مدريد السابق فترته مع إيفرتون بعد عام واحد فقط، حيث سجل ستة أهداف في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة التي قضاها في جوديسون بارك.

ولم يعد خاميس رودريجيز قطعة أساسية في خطط رفائيل بينيتيز بعد خلافته لكارلو أنشيلوتي هذا الصيف، وأصبح الابتعاد أمرًا لا مفر منه.

وكانت وجهة الكولومبي مفاجئة بعض الشيء، حيث انضم لاعب خط الوسط إلى نادي الريان القطري، بعد تجاهله من أغلب الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي المنتهي مطلع الشهر الجاري، ومع ذلك، هناك بند سري في عقد خاميس رودريجيز، يسمح له بالانتقال إلى أندية أكبر وأفضل.

ووفقًا لـصحيفة الآس الإسبانية، فإن لدى خاميس رودريجيز بنداً في عقده الجديد، سيسمح له بالمغادرة دون العودة إلى الفريق القطري، إذا قدم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا من أجله.

ويبدو أن الكولومبي لديه نوع من التوق للعب مع ليونيل ميسي و نيمار جونيور والنجوم العديدة التي يمتلكها باريس سان جيرمان في الفريق.

ولكن وبعد فترة متذبذبة مع إيفرتون والتوجه الآن إلى قطر، سيواجه خاميس مهمة صعبة لإقناع باريس سان جيرمان بتقديم عرض خلال العام أو العامين المقبلين.