البث المباشر | شاهد مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد ببطولة دوري السوبر للمحترفين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك في دوري السوبر للمحترفين في كرة اليد 2021.

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك في دوري السوبر للمحترفين عند الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويسعى الاهلي لرد اعتباره من الزمالك بعد الخسارة التي مُني بها في بطولة كأس السوبر الأفريقي في الثانية الأخيرة مطلع الشهر الجاري.

وتقام مباراة الاهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري لكرة اليد، وفي نفس التوقيت تلعب مباراة بين ستاد المنصورة وسموحة، على أن تقام مباراة أكتوبر والزهور في نفس توقيت مباراة الاولمبي وهليوليدو عند الساعة 18:00 بتوقيت مصر.

وأفتتحت مباريات اليوم في الجولة الثالثة من دوري كرة اليد المصري بين البنك الاهلي والطيران عند الساعة 15:00 بتوقيت مصر، قبل ساعة واحدة من انطلاق مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

ويتصدر فريق طلائع الجيش المرحلة الأولى من دوري المحترفين المصري لكرة اليد موسم 2022/2021، برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن شركاءه في الصدارة «الاوليمبي والزمالك والاهلي وهليوليدو».

ويتذيل فريق سموحة جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق نقطة واحدة عن الثلاثي الشمس واكتوبر والحوار.

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