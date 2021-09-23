تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الباطن.. ما بعد مانو مينيزيس

تعرف على تشكيلة نادي النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الباطن ضمن مباريات الجولة 6 من الدوري السعودي، والمقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك، بداية من الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية.

يدخل النصر مباراة اليوم وسط حالة من الفوضى الفنية، بعد إقالة البرازيلي مانو مينزيس مباشرة بعد الخسارة أمام الاتحاد، وتعيين مارسيلو سيزار كمدرب مؤقت للفريق.

من المنتظر أن تكون تشكيلة النصر اليوم غير بعيدة عن مباراة الاتحاد في الجولة الماضية، بتواجد وليد عبد الله في حراسة المرمى، وأمامه فونيس موري بجانب علي لاجامي في محور الدفاع، لتعويض الموقوف عبد الاله العمري، و سلطان الغنام يميناً و محمد قاسم يساراً.

وفي وسط الميدان، سيدخل نادي النصر مباراة اليوم بعلي الحسين و عبد الله الخيبري في محور وسط الميدان، و أندرسون تاليسكا كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يعتمد مارسيلو سيزار على الثلاثي جلال الدين ماشاريبوف و فينسنت أبو بكر و عبد الرزاق حمد الله.

بالنسبة لأبرز غيابات نادي النصر، يغيب عن مباراة اليوم البرازيلي انسيلمو دي مورايس بسبب الاصابة، والمدافع عبد الإله العمري الموقوف بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد الماضية.

تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الباطن

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – فونيس موري – محمد قاسم

خط الوسط: علي الحسن – عبد الله الخيبري – أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: ماشاريبوف – عبد الرزاق حمد الله – فينسنت أبو بكر