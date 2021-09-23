تعرف على موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

تشهد الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة نارية مرتقبة بين فريقي الاتحاد والتعاون.



وتتسم مباريات الاتحاد مع التعاون في الدوري السعودي بالغزارة التهديفية الكبيرة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء المقبل بينهما منافسة شرسة للفوز بالـ3 نقاط.

يلتقي الفريقان على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، معقل فريق الاتحاد، مساء يوم الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثامنة و25 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون هي SSC1 HD وSSC1 SD، ومن المقرر أن يسبقها تحليل لعناصر القوة والضعف في الفريقين.

يذكر أن أبها يلتقي مع ضمك في الجولة ذاتها أيضا، في مباراة تنطلق في السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت مكة المكرمة.