شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمود ناجى بديلا لـ جهاد جريشة فى القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على وضع اسم الحكم محمود ناجى فى القائمة الدولية للحكام بدلا من الحكم الدولى السابق جهاد جريشة الذى أعلن مؤخرا اعتزاله التحكيم رسميا.

واستقرت لجنة الحكام على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:

1- إبراهيم نور الدين

2- محمود البنا

3- محمد عادل

4- محمد معروف

5- أحمد الغندور

6- أمين عمر

7- محمود ناجى بدلا من جهاد جريشة





الحكام المساعدون

1- محمود أبو الرجال

2- أحمد حسام طه

3- سمير جمال

4- هاني عبد الفتاح

5- أحمد توفيق طلب

6- يوسف البساطي

7- سامى هلهل أو عمر فتحى بدلا من تحسين أبو السادات