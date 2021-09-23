شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلى بالسوبر تستفسر عن مصيرها من عقوبة الـ 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرباعى على لطفى واليو ديانج ومحمود كهربا ومحمود وحيد لاعبو الأهلى على الاستفسار عن مصيرهم من عقوبة الـ 300 ألف جنيه التى أقرتها إدارة القلعة الحمراء على اللاعبين بعد خسارة كأس السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وجلس هذا الرباعى على دكة البدلاء فى مباراة السوبر ولم يشارك أياً منهم فى اللقاء بينما حل محمد هانى وبدر بانون وصلاح محسن وميكيسونى وحسام حسن بدلاء فى المباراة، فيما كان كريم فؤاد ووليد سليمان وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ورامى ربيعة مستبعدين من المباراة بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.