شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يدرس عدة عروض للتدريب خارج مصر.. ووادي زم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر السابق أكثر من عرض لتولي القيادة الفنية لأكثر من فريق خارج مصر خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد رحيله عن تدريب منتخب الفراعنة في الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

ويعد سريع وادي زم المغربي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع طارق مصطفى مع أكثر من عرض خارجي آخر، حيث سبق لمدرب المنتخب السابق تولي القيادة الفنية للفريق المغربي وتحقيق نتائج طيبة معه قبل أن يتصدر الأسماء المرشحة لتولي قيادة وادي زم في الموسم الجديد.

ويدرس طارق مصطفى العروض المقدمة له لتدريب أكثر من فريق خارجي بعناية قبل اختيار العرض المناسب من حيث الإمكانيات المتاحة والظروف التي تساعده على تحقيق مهمته بنجاح مع الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ومن المقرر أن يحدد طارق مصطفى وجهته القادمة وقراره النهائي بشأن النادي الذي سيتولى تدريبه خلال أسبوع بعد الدراسة المتأنية لكل العروض التي وصلته في الآونة الأخيرة.