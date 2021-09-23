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برة الملعب.. أحمد أبو مسلم: نجمى المفضل محمود عبد العزيز وبحب أم كلثوم

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

 

السباحة.

 

بتدخل المطبخ  ؟

 

أحيانا وخصوصا لما كنت محترف فى فرنسا .

 

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟ 

 

المشويات.

 

من نجمك المفضل ؟

 

أم كلثوم.

 

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من مطربك المفضل ؟

 

محمد حماقى وتامر عاشور.

 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

 

طيار.

 

مين من نجوم  السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟ 

 

محمود عبد العزيز.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

 

الكاجوال.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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