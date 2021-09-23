شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسى خلال تكريم أبطال البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف عثمان، بطل رفع الأثقال، الحاصل على الميدالية الفضية فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية، كواليس الحوار الذى دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تكريم أبطال البارالمبياد.

وقال عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن آخر مقابلة بينه وبين الرئيس السيسى كانت بعد بطولة العالم الماضية، ودار حوار بينه وبين الرئيس عن الجمهورية الجديدة والطفرة التى تشهدها مصر.

وأضاف عثمان، أنه قال للرئيس السيسى منذ سنوات طلبت منك أن نكون مثل باقى البلاد التى نسافر إليها، من حيث الجمال والمنشآت، وحضرتك وعدتنى، والآن بالفعل شكل الدولة تغير، ونشهد طفرة كبيرة على كل المستويات خاصة الطرق، كما شكرته على اهتمامه بذوى الهمم.

وتابع أن الرئيس قال له "إن هذا واجبنا تجاهكم، ولو فى إيدنا نعمل أكثر من كده مش هنتأخر".