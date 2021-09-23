الامارات | 8 أكتوبر.. انطلاق "كأس رابطة المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أكتوبر.. انطلاق "كأس رابطة المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت "رابطة المحترفين الإماراتية" مواعيد مباريات الأدوار الأولى، في "كأس رابطة المحترفين"، للموسم الجديد 2021- 2022، والتي تنطلق 8 أكتوبر 2021، بمشاركة 12 فريقاً من أندية المحترفين، باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للكأس، حيث تأهل الفريقان مباشرة للدور ربع النهائي .

وتُلعب "كأس رابطة المحترفين" في الموسم الجديد بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول، الذي يقام بنظام "الذهاب والإياب"، وصولاً إلى ربع النهائي، بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى ناديي الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقا .ً

وبحسب التعديلات الجديدة على المسابقة، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، حيث تلعب الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمس الأخرى على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر .

وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، فستقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع .

ويقص خورفكان والوحدة شريط مباريات ذهاب الدور الأول، بمواجهة مبكرة 8 أكتوبر 2021، على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك لارتباط الوحدة بالمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يوم 16 أكتوبر، على أن تستكمل الدور ذاته بمباريات كلباء والعروبة، العين والإمارات، عجمان والشارقة، يوم 15 أكتوبر، ويختتم ذهاب الدور الأول مساء السبت 16 أكتوبر 2021 بمباراتي الظفرة والنصر، وبني ياس والوصل.

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