الامارات | كورونا يتفشى في نادي تشرين السوري.. وتأجيل الجولة الخامسة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتفشى في نادي تشرين السوري.. وتأجيل الجولة الخامسة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشرين، حامل لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إصابة 11 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وطالبت إدارة نادي تشرين، القيادة الرياضية واتحاد الكرة في سورية، تأجيل مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، المقرر إقامتها، الجمعة، في جولة تجمع في لقاء قمة تشرين مع الوحدة متصدر الترتيب الحالي

واستجاب اتحاد الكرة السوري لرغبة نادي تشرين بإعلان الاتحاد قرار تأجيل الجولة الخامسة، وترحيلها إلى موعدٍ يحدد لاحقاً، خصوصاً أن قرار الاتحاد جاء بالتوازي مع منح لاعبي المنتخب الأولمبي فرصة للراحة والتحاقهم بأنديتهم وهم في كامل الجهوزية، بعد ظهور العديد من حالة الاعياء على بعض اللاعبين جراء تلقيهم لقاح "كورونا".

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