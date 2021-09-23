بسبب تراجع مستواه التهديفي.. تقارير تركية تكشف: جالاتا سراى يفكر فى إنهاء إعارة مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر - أشارت تقارير صحفية إلى تضاؤل فرص وحظوظ استمرار المصرى مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراى التركى فى البقاء مع ناديه، مؤكدة أن فرصه باتت صعبة للغاية بسبب تراجع مستواه التهديفي.

وأكدت صحيفة "fanatik" التركية، أن مصطفى محمد واصل غيابه عن التهديف للمباراة الـ 12 على التوالي مع فريقه بمختلف المسابقات التركية والأوروبية، الأمر الذي يصعب كثيراً من استمراره ضمن صفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة، أن مصطفى محمد شارك مع 12 مباراة حتى الآن في الموسم الجديد، دون أن يسجل أي هدف، كما أنه لم يسجل أي هدف مع الفريق منذ شهر مايو الماضي، وأن تفعيل شراء عقد اللاعب من نادي الزمالك أصبح أمراً صعباً، بعدما خيب اللاعب آمال النادي وجماهيره".

وأضافت الصحيفة، أن هذا المعدل يبدو من الصعب جدًا على إدارة جالاتا سراي الحصول على خدمات مصطفى محمد من نادي الزمالك الذي تم استعارته لمدة موسم ونصف الموسم، حصل الزمالك على 2 مليون دولار مع خيار شراء 4 ملايين دولار.

وسقط جالاتا سراي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد على سبيل الإعارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه قيصري سبور في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "قيصري أتاتورك" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022.

شهدت المباراة تواجد الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة منذ البداية وحتى نهايتها حيث اعتمد عليه فاتح تريم المدير الفني للفريق أساسياً في تشكيل اليوم.

وواصل مصطفى محمد غيابه عن التهديف في الدوري التركي خلال الموسم الحالي في واحدة من حالات عدم التوفيق التي تواجه اللاعب في فريقه الحالي جالاتا سراي.

بهذه النتيجة تراجع فريق جالاتا سراي الى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مثلهما وسجل 8 أهداف وتلقى 9 حتى الآن.