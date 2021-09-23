شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعزل فريق الإسماعيلى عن أجواء انتخابات الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عزل فريق الكرة عن أجواء الانتخابات التى تسيطر على المشهد داخل القلعة الصفراء، حيث يخوض الفريق تدريباته صباحا ومساء وسيدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية الأحد المقبل حتى 12 أكتوبر المقبل استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز، وأعلن النادى الإسماعيلى، مساء أمس الأربعاء القائمة النهائية لمرشحى انتخابات مجلس إدارة النادى الجديد، وذلك بعد إغلاق باب الترشح.

وترشح 4 أسماء على منصب رئيس النادى، وهم: هشام عنانى، يحيى الكومى، نصر أبو الحسن وعلى غيط.

وأعلن 4 مرشحين تنافسهم على منصب نائب الرئيس وهم: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح وعماد الدين عبد الواحد.

كما ترشح كل من مصطفى شلة، وحاتم حجازى على منصب أمين الصندوق.

وشهدت مقاعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن، ترشح 15 شخصا وهم: "عاطف زايد، عمرو زكى، مدحت الحوفى، هشام درويش، حمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، عماد محمد الدين، وليد شعيب، كمال حمودة، وأحمد محمد عبد السميع".

فى نفس السياق ترشح الثلاثى حسام أبو وديع، محمد الجندى ونانسى القاضى، على مقعد العضوية الوحيد تحت السن.