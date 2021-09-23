شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عينه على الثأر والزمالك يطمح فى مواصلة التفوق فى قمة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة القمة المرتقبة بين فريقى الأهلى والزمالك فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، والمحدد لها الرابعة عصرا وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويطمح طارق محروس المدير الفنى لفريق الأهلى فى الثآر من القلعة البيضاء بعدما بعدما نجح غريمه التقليدى الزمالك فى خطلف لقب السوبر الأفريقيى بنتيجة 28 / 27 مؤخرا على حسابه ليتاهل إلى كأس العالم للأندية.

بينما يطمح الزمالك فى مواصلة التفوق على الفريق الأحمر، ليرفع المعنويات فى ظل استعداده لمواجهة برشلونة فى السوبر جلوب يوم 6 أكتوبر المقبل.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أول وثانى لقاءاته بالدورى على هليوبوليس والشمس على التوالى، بينما فاز الأهلى على البنك الأهلى و6 أكتوبر.

وفى سياق آخر أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، فى تصريحات سابقة، اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له اليوم الخميس بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد و مجلسى الناديين فقط.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة، ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.