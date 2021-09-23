شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: قائمة اختيارات المنتخب محدودة وصعب يكون فى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن المدير الفنى الجديد للمنتخب كارلوس كيروش سيتابع عدد من مباريات الموسم المنقضى، ومباريات الكأس المقبلة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى لاعبى المنتخب.

وقال جمعة فى تصريح لبرنامج "وان تو"، المذاع عبر إذاعة أون سبورتس إف إم، أن اختيارات المنتخب فى المرحلة المقبلة ستكون محدودة فى ظل ضيق الوقت، مشيرا إلى أن صعب يكون فيها جديد، مؤكدا الاعتماد على العناصر التى انضمت مسبقا.

ويتابع مدير المنتخب كيروش، وجهازه المعاون المباريات المقبلة فى كأس مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر المقبل.

فى سياق مختلف قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة فى بنى غازى فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيرى على إقامة مباراة ودية بين منتخبى البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد لها التاسعة مساءً فى استاد ببرج العرب، المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.