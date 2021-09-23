شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه مكافأة فوز طلائع الجيش بالسوبر.. و500 ألف للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مبلغ مليون جنيه مكافأة فريق طلائع الجيش بعد الفوز بلقب السوبر المحلى على حساب النادى الأهلى، بينما يحصل الأخير على 500 ألف جنيه.

وفاز طلائع الجيش على النادى الأهلى بنتيجة 3 -2 بركلات الترجيح فى مباراة السوبر المحلى التى جرت بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد برج العرب.

من ناحية أخرى، أعادت لجنة التخطيط بالأهلى فتح ملف ضم مدرب عام مصرى إلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، لتعويض رحيل الجنوب أفريقى كيفين جونسون، والذى رحل عن تدريب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضى.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى ضم مدرب عام جديد يجيد التعامل النفسى مع اللاعبين ويكون حلقة الوصل بين المدير الفنى واللاعبين ويكون لديه القدرة على مساعدة المدرب فى النواحى الخططية والتكتيكية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التخطيط بالأهلى ملف ضم مدرب عام من أبناء الأهلى للجهاز الفنى للمساهمة فى حل المشاكل الفنية التى واجهت الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة.

ويجهز بيتسو موسيمانى الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا فى مباراة فريقه أمام إنبى يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية.

وشارك ميكيسونى بديلا فى مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بمباراة السوبر المصرى وظهر بشكل مرضي، لكن ينقصه الانسجام وارتفاع معدل لياقته البدنية مع الفريق الأحمر فى الفترة القادمة.

وقرر مسئولو النادى الأهلى خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.