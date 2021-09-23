شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الفيديو المسرب عن الزمالك مجرد "دعابة".. وشيكابالا ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، على الفيديو المنتشر له على وسائل التواصل الاجتماعى، يتضمن هجوما على نادى الزمالك ومحمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، قائلا إن الفيديو مجرد دعابة مع أحد العاملين فى إحدى البرامج ولم يقصد الإساءة للزمالك أو شيكابالا.

وكتب ضياء السيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "انتمائى لا يؤثر على عملى، والحيادية هى الأساس..الفيديو المسرب دعابة بين وبين أحد العاملين بالبرنامج وشيكابالا ابنى، وهو يعلم ذلك، وفى عهد بوب برادلى كنت أول المؤيدين لوجود شيكابالا فى المنتخب".



ضياء السيد

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا