شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ضياع البطولة.. الأهلى يسيطر على الأرقام المميزة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لم ينجح فى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسى كأكثر الأندية تحقيقا للقب بعدما فشل فى حصد السوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بالخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح، إلا أن المارد الاحمر ما زال يسيطر على الأرقام المميزة بالسوبر.

يعد فريق الأهلى الأكثر مشاركة فى بطولة السوبر برصيد 15 مشاركة ونجح فى تحقيق اللقب فى 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخى لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتى المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلى فى البطولة التى انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 15 مشاركة تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى انحازت للأهلى فى 3 مناسبات، وتخلت عنه فى ثلاث مناسبات أخرى وخسر البطل التاريخى للسوبر فى مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 15 هدفا فى تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعد الأهلى صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة.

يعد الزمالك أكثر الفرق التى التقت بالأهلى فى نهائى السوبر المصرى برصيد 7 مواجهات حصد الأهلى اللقب فى 5 مناسبات وخسر فى مناسبتين.

إنبى التقى بالأهلى فى 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلى بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلى والمصرى، والطلائع الذى كان أحدث الوجوه التى تسجل حضورها فى نهائى السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه.