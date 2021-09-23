شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد عقوبات الأهلى العلنية.. ويؤكد: توقيعها خلف الأبواب يحافظ على الهيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، إعلان إدارة النادى الأهلى، عقوبات على الجهاز الفنى واللاعبين عقب خسارة كأس السوبر أمام الطلائع الجيش بركلات الترجيح، قائلا خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: كنت أتمنى أن تعاقب إدارة الأهلى موسيمانى خلف الأبواب المغلقة وليس على الملأ، حتى لا يفقد المدرب هيبته أمام اللاعبين.

ويضيف شوبير: إدارة الأهلى عاقبت فى وقت سابق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقوبة قاسية عقب ظهوره فى أحد البرامج ووقتها أعلنتها أنا، ولكن احترمت قرار الإدارة بإخفائها وعدم إعلانها بشكل رسمى، إنما فكرة إعلان عقاب موسيمانى وعبد الحفيظ على الملأ شىء من رأيى غير مقبول، ولا يفضل أن تتخذ القرارات بعصبية وبغضب شديد لأن وقتها سيكون فيها جانب من الخطأ.

واستكمل: ليس لدى معلومة عن طبيعة العلاقة حاليا بين الأهلى وموسيمانى، ولكن هل إدارة الأهلى تقول لموسيمانى هذا قرارانا، وإذا لم ترضى فعليك بالرحيل، لا بد أن تهدأ إدارة الأهلى حتى يتم لم شمل الفريق.

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلى، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة، كما ستتم مناقشة ملف فريق الكرة وتوابع الخسارة من طلائع الجيش فى السوبر.

وفى وقت سابق قرر مسئولو النادى الأهلى خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادى وفى ظل الدعم الكبير الذى يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادى الأهلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإدارى والطبى وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق فى مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذى لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التى يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفنى والإدارى والطبى.

كما قرر مسئولو الأهلى اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى فى ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذى يستحقه النادى وجماهيره.