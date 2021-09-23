شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تكشف سبب رفض تظلم الزمالك على عقوبة إيقاف حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، سبب رفض تظلم نادى الزمالك على عقوبة إيقاف حازم إمام لاعب الفريق 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة تسليم الدرع.

وقال الشوربجى، إن سبب الرفض هو أن اللائحة تمنع اللجنة من النظر فى أى تظلم على عقوبة تقل عن 6 مباريات، لذا لم يتم النظر فى تظلم حازم إمام.

قررت لجنة الاستئناف فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وبحضور الأعضاء المستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم ما يلى:

أولا: التظلم المقدم من نادى الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعى، و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثانى من المباراة محل العقوبات.. قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيًا: التظلم المقدم من نادى الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى .. قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف.

ثالثًا: التظلم المقدم من نادى الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه .. قررت اللجنة بعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.