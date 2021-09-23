شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إرسال تقرير طبى للاعتذار عن انضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن الجهاز الطبى بالفريق الأول، يدرس تقديم تقرير طبى إلى الجهاز الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا بشأن حالة بيرسى تاو لاعب الفريق الأحمر، للتأكيد على صعوبة انضمام اللاعب لمعسكر منتخب بلاده المقبل بسبب استمرر شكواه من الإصابة.

وتعرض بيرسى تاو للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى معسكر منتخب جنوب إفريقيا الأخير، وخضع لبرنامج تأهيلى فى الأهلى يستمر لمدة شهر قبل أن يتعفى اللاعب وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الطبى للأهلى يجهز ملف شامل عن حالة بيرسى تاو والتقارير الطبية اللازمة التى تثبت حجم إصابة اللاعب ومدة الغياب والأشعة التى خضع لها طوال الفترة الماضية لتحديد حجم الإصابة بالتفصيل ومن ثم الاعتذار عن انضمامه لمعسكر منتب بلاده المقبل.

ويرفض مسئولو الأهلى انضمام بيرسى تاو لمعسكر جنوب إفريقيا المقبل فى ظل استمرار اللاعب من شكوى الإصابة فى العضلة الضامة وحاجته لأكثر من أسبوعين حتى ينتهى من برنامجه التأهيلى وينتظم فى تدريبات فريقه الجماعية تمهيدا للمشاركة فى المباريات.

ويؤدى بيرسى تاو تدريبات علاجية فى الوقت الحالى تحت إشراف الجهاز الطبى بعدما تم استبعاده من معسكر الأهلى المغلق والمقام حاليا بالإسكندرية حتى انتهاء مباراة إنبى بدور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر لها السبت المقبل.