الأهلي يترقب.. من سيحتضن كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

منذ اعتذار اليابان عن عدم تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الدولة المستضيفة للبطولة التي كان مقررا إقامتها في شهر ديسمبر 2021..فأين ستقام بطولة كأس العالم للأندية؟

وتأهل الأهلي بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، كما صعب نادي تشيلسي الإنجليزي كبطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.

كيف بدأت الأزمة؟

في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة مونديال الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر فيفا بيانا رسميا، أكد خلاله أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغه بالاعتذار عن عدم استضافة مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا، وأن الوضع الصحي للبلاد لم يعد يسمح باستضافة البطولة.

وأكد فيفا على شكره للاتحاد الياباني بشأن التزامه وعمله.

وجاء بيان فيفا كالآتي:

"يؤكد فيفا، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم قد أبلغه اليوم باعتذاره عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بسبب جائحة COVID-19، وأن الوضع الصحي للبلاد لم يعد يسمح بإقامة البطولة على أراضيه".

وأضاف بيان الاتحاد الدولي: "يود فيفا أن يشكر الاتحاد الياباني على عمله والتزامه، ويتطلع للعودة إليه في المستقبل".

وأتم: "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البلد البديل في الوقت المناسب".

مفاجأة أفريقية

منذ ذلك الحين، وتكاثرت الأقاويل حول مستضيف البطولة العالمية، وبشكل مفاجىء دخلت جنوب أفريقيا على خط المفاوضات.

وأعلن داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي رغبة بلاده في استضافة مونديال الأندية، مؤكدًا أنه سيجتمع مع فاطمة سامورا الأمين العام لفيفا للحديث حول هذا الشأن.

تحدي برازيلي

دولة أخرى أعلنت رغبتها في تنظيم المسابقة وهي البرازيل، وقال بيدرو باولو سكرتير التمويل والتخطيط لبلدية ريو دي جانيرو: "بدأنا المفاوضات من أجل استضافة البطولة".

وأضاف: "المفاوضات جارية حاليا مع مكتب عمدة المدينة، فيفا، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وفلامنجو الذي يدير استاد ماراكانا".

وتابع: "نحن نتحدث مع كل مسئول لكي تتمكن المدينة من استخدام استاد كأس العالم".

ومؤخرا، نجحت البرازيل في تنظيم بطولة كوبا أمريكا بعد اعتذار الأرجنتين وكولومبيا بسبب سوء الأوضاع الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

رغبة عربية

كما دخلت السعودية والإمارات أيضًا على خط المفاوضات، أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي أنهم تواصلوا مع فيفا من أجل استضافة البطولة.

وقال المسحل: "أخبرنا فيفا قبل 3 شهور برغبتنا في استضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وجاء رد فيفا على الطلب السعودي: "هناك دولة مجدولة للاستضافة كدولة بديلة، في حال اعتذرت الدولة البديلة فالمملكة جاهزة لاستضافة منافسات البطولة".

من جانبه، أكد راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى، في ظل امتلاكها لإمكانيات تؤهلها لذلك.

وكشف النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، عن وجود محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبو ظبي الرياضي وفيفا بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار النعيمي إلى أن الإمارات تحاول الارتقاء بمثل تلك البطولات والنهوض بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

قطر الأقرب؟

ووفقا لعدة تقارير صحيفة أخرى، فإن قطر هي الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية لتعزيز استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 للمنتخبات.

واستضافت قطر بطولة النسخة الماضية التي توج بها بايرن ميونخ وحصد الأهلي المصري الميدالية البرونزية.

لكن ما قد يعوق استضافة قطر للبطولة هو انشغالها بالاستعداد لتنظيم كأس العرب للمنتخبات والسوبر الإفريقي.