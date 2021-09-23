ميتشو: الأهلي فاوضني.. كيروش يشبه كوبر.. وموسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك السابق ومنتخب أوغندا الحالي، أنه تواصل مع الأهلي لتدريب الفريق قبل تولي القيادة الفنية للزمالك، مضيفًا أن طريقة لعب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني الأول تشبه الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق.

وخلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال ميتشو: "فخور بتجربتي مع الزمالك، حتى الآن تجمعني علاقة طيبة مع اللاعبين، وهنأت باتريس كارتيرون (مدرب الزمال الحالي) على فوزه ببطولة الدوري".

وتطرق ميتشو للحديث عن فترة توليه الزمالك، وقال: "خلال فترة تواجدي مع الزمالك لم تكن نفس الجودة والروح بين اللاعبين، كانت هناك بعض المشكلات، والظروف كانت أصعب من الآن، من سوء حظي الرحيل عن الزمالك لكنني سعيد بما وصل إليه".

وتابع: "لم تكن هناك مشكلات بيني وبين إدارة الزمالك، الفريق والجهاز الفني كانوا يبذلون جهدا كبيرا، وأعتقد أنني سأعود للزمالك في يوم من الأيام لكن في ظروف أفضل".

وبسؤاله عما إذا كانت جمعته مفاوضات مع الأهلي قبل توليه قيادة الزمالك، وأجاب: "نعم حدث اتصال وكان هناك موافقة شفهية، لكن الاتفاق لم يصل لمراحل متقدمة.. مع الأسف هناك قرارات أندم عليها".

وواصل: "لكن بشكل عام أنا سعيد بتجربتي في مصر، عادة عندما أختار تدريب نادِ أختار الأندية الكبيرة والزمالك واحد منهم.. لن نعيد الزمن وكان شرفا لي تدريب الزمالك يوما ما، حتى لو فقدت فرصة تدريب الأهلي".

وعن رأيه في بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، قال: "هو صديقي من أكتر من 30 عاما، على وعي بقدراته وخبراته، أعتقد أنه واحد من أفضل 3 مدربين في أفريقيا".

وأكمل: "على إدارة النادي الأهلي دعم موسيماني وتفهم أسباب خسارة الدوري والسوبر، أتمنى له كل الخير في الفترة المقبلة، لقد واجه سوء حظ مؤخرا".

وعن رأيه في تعيين كيروش مدربا للمنتخب الوطني، أجاب: "أعلم جيدا تاريخه التدريبي سواء مع البرتغال او مانشستر يونايتد، طريقة لعبه ممتازة ويشبه هيكتور كوبر".

وأتم: "مصر تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل صلاح، وكيروش لديه القدرة على لملمة الفريق والمساهمة في تأهل مصر لكأس العالم".