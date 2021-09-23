أين يلعب الأهلي؟.. الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أكد راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى، في ظل امتلاكها لإمكانيات تؤهلها لذلك.

وكشف النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، عن وجود محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد اعتذار اليابان.

وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي في الأمر، لكنه أكد حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى.

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستضافة بلاده للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا والتي ستقام عام 2023، مشيرا إلى قدرة الإمارات على تقديم نسخة مميزة من البطولة.

واختتم تصريحاته قائلا بأن الإمارات تحاول الارتقاء بمثل تلك البطولات والنهوض بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتأهل الأهلي بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، كما صعب نادي تشيلسي الإنجليزي كبطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.