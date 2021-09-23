الدوري السعودي | الشباب ومحاولة لفك العقدة في مباراة اليوم أمام الهلال

يدخل الشباب مباراة اليوم أمام نظيره الهلال بهدف فك العقدة في مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز الذي استعصى عليه قرابة الـ 7 سنوات، وذلك عندما يستضيفه على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض الخميس، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود آخر فوز حققه الليث الأبيض على الموج الأزرق إلى موسم 2014/2015، وتحديداً في الجولة السابعة يوم السابع عشر من أكتوبر، عندما فاز بهدف يتيم حمل توقيع الكوري الجنوبي “بارك تشو”، سجله في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وفقاً لإحصائية صحيفة الرياضية السعودية.

وأضاف نفس التقرير “يظهر تاريخ مواجهات الفريقين علو كعب الهلال على مستضيفه الشباب، إذا تقابلا الفريقان في 13 مباراة بعد انتصار الشباب الأخير، فاز الأزرق في 9 منها وحضر التعادل في 4 مواجهات، بينما لم يسجل الشبابيون أي فوز.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وخسارتين بعد 5 جولات، فيما يقف الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام الفيحاء.

ويعيش الشباب وضعاً فنياً صعباً مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي تولى قيادة الجهاز الفني منذ انطلاقة الموسم، وأي تعثر في مباراة اليوم، قد يعصف به خارج أسوار النادي، كما الشأن مواطنه مانو مينزيس المقال حديثاً من تدريب نادي النصر.