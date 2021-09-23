تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة اليوم أمام الشباب.. فييتو بديل سالم

تعرف على تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة اليوم أمام الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي، بداية من الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش، 19:25 بتوقيت مصر، 20:25 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي الهلال مباراة الديربي أمام الشباب بمعنويات مرتفعة، بعد بلوغ ربع النهائي في دوري أبطال آسيا على حساب استقلال طهران الايراني، واستعادة نغمة الفوز في الدوري على حساب نادي الاتفاق في الجولة الماضية.

وسيبدأ جارديم مباراة الشباب، بالدولي السعودي عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الكوري الجنوبي جانج هيون سوو في محور الدفاع، بجانب علي آل بليهي، ومد الله العليان على اليمين، وناصر الشهراني على يسار خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، يعتمد المدرب البرتغالي على الثنائي جوستافو كويلار و محمد كنو، لتعويض غياب عبد الله عطيف و الغير جاهز سلمان الفرج، على ان يتواجد ماتيوس بيريرا كجناح أيمن، و لوسيانو فييتو على اليسار خلفًا لسالم الدوسري.

وفي المقدمة، سيشارك الثنائي موسى ماريجا و بافيتيمبي جوميز في خط الهجوم خلال مباراة اليوم أمام نادي الشباب.

بالنسبة للغيابات في صفوف نادي الهلال، فيستمر غياب محمد البريك وناصر الدوسري وسعد الناصر وعبد الله عطيف والبيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري للإصابة.

تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة اليوم أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مد الله العليان – جانج هيون سوو – علي آل بليهي – ناصر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا – بافيتيمبي جوميز