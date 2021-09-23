الامارات | أغرب حالة في الملاعب.. حارس يتصدى لكل ركلات الترجيح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حالة في الملاعب.. حارس يتصدى لكل ركلات الترجيح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مباراة في كأس روسيا لكرة القدم حادثة غريبة بعدما تصدى أليكسي كوزنتسوف حارس مرمى فريق أوفا إلى خمس ركلات ترجيحية خلال مباراة فريقه أمام لغيون دينامو وسط حالة ذهول المراقبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس بالتصدي للركلة تلو الأخرى، حتى حصدها جميعاً بما فيها المعادة بقرار من الحكم المباراة بسبب مخالفة الحارس أثناء التنفيذ.

وكانت المفارقة أن المباراة انتهت بفوز بركلات الترجيح 2-صفر بعد التعادل في الشوطين الأصلي والإضافي 1-1، والطريف أن المواجهة كانت الأولى للحارس المتألق كوزنتسوف الذي نال إشادة كبيرة على منصات التواصل.

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