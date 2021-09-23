الامارات | بنزيمة أفضل من رونالدو وميسي.. نجم ريال مدريد يستحق كرة ذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة أفضل من رونالدو وميسي.. نجم ريال مدريد يستحق كرة ذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 200 هدف في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما أحرز هدفين بمرمى ريال مايوركا، وصنع مثلهما لزميله ماركو أسينسيو، الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة السادسة، ليسجل رقماً يفوق النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء وجودهما في "الليغا".

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن بنزيمة حطم الرقم التاريخي لزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً وذلك بعد أن أصبح أول لاعب بالدوري الإسباني في القرن الـ 21، يسهم في 15 هدفاً خلال أول ست جولات إذ سجل ثمانية أهداف وصنع سبعة مما يعتبر رقماً خرافياً، في وقت كان رونالدو، أول لاعب بالليغا في القرن الحالي، يسهم في 14 هدفا، من خلال تسجيل 13 هدفا وصنع آخر، خلال العدد نفسه من المباريات في موسم 2014-2015، لكن بنزيما كسر الرقم بتسجيل ثنائية أمام مايوركا.

كما تفوق بنزيمة على ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق المنتقل حالياً إلى باريس سان جيرمان، إذ ساهم أثناء وجوده في "الليغا" بـ 13 هدفا إذ سجل ثمانية وصنع خمسة في العدد نفسه من المباريات خلال موسم 2011-2012.

ويبدو أن بنزيمة في طريقه لتحطيم أرقام جديدة خصوصاً أنه يتمتع بإمكانات عالية على الصعيد التهديفي أو في صناعة الفرص، كما يمتلك قدرات يحلم بها أي مدرب في العالم، مما جعل مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينتشي بصدارة الدوري الإسباني.

وانضم بنزيمة إلى قائمة تضم تسعة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل 200 هدف أو أكثر في المسابقة الإسبانية هم: ليونيل ميسي (474)، كريستيانو رونالدو (311)، زارا (251)، هوجو سانشيز (234)، راؤول (228)، دي ستيفانو (227)، سيزار (222)، كويني (219) وباهينو (211).

وتساءل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما إذا كان بنزيمة يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية قبل اعتزاله خصوصاً بعد المسيرة الذهبية للاعب ودوره التكتيكي العالي في الارتقاء بفريقه ريال مدريد وظهوره بمستوى يفوق كثير من اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة أخيراً، أم أن صورة بنزيمة ستبقى كما هي لدى الجماهير الملكية "ظل رونالدو"؟.

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