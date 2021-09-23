شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبطال البارالمبية المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أبطال البعثة البارالمبية، ممن حققوا ميداليات فى الدورة البارالمبية التى أقيمت بطوكيو، والذين وصل رصيدهم إلى 7 ميداليات متنوعة.

وضمت قائمة الأبطال الذين تم تكريمهم من رئاسة الجمهورية 14 فردا مقسمين إلى 7 لاعبين و7 مدربين.

وتضم قائمة المكرمين كل من فاطمة عمر - ريحاب رضوان - شريف عثمان - هاني محسن - محمد صبحي - محمود صبري ، ومحمد الزيات على مستوى اللاعبين

وعلى مستوى المدربين الذين تم تكريم عماد بهجت، شعبان يحيي الدسوقي ، شريف حسيني ، عبد المنعم صلاح ، محمود نبيل ، و محمود عبد الجواد وهانى على

وشهد التكريم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية.