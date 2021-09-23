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تعرف على قائمة أبطال البارالمبية المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى

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القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أبطال البعثة البارالمبية، ممن حققوا ميداليات فى الدورة البارالمبية التى أقيمت بطوكيو، والذين وصل رصيدهم إلى 7 ميداليات متنوعة.

 

وضمت قائمة الأبطال الذين تم تكريمهم من رئاسة الجمهورية 14 فردا مقسمين إلى 7 لاعبين و7 مدربين. 

 

وتضم قائمة المكرمين كل من فاطمة عمر - ريحاب رضوان - شريف عثمان - هاني محسن - محمد صبحي - محمود صبري ،  ومحمد الزيات على مستوى اللاعبين 

 

وعلى مستوى المدربين الذين تم تكريم عماد بهجت، شعبان يحيي الدسوقي ، شريف حسيني ، عبد المنعم صلاح ،  محمود نبيل ، و محمود عبد الجواد وهانى على

 

وشهد التكريم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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