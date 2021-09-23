شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والكاميرون فى البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره الكاميرونى فى منافسات ربع نهائى مباريات كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التى تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.





موعد مباراة مصر والكاميرات

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يقام اللقاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.



نتائج المنتخب فى البطولة نتائج المنتخب فى البطولة والتقى المنتخب الوطنى مع غينيا وحقق الفوز ثم خسر أمام السنغال، والتقى مع تونس وفاز عليه وتأهل لدور ربع النهائي من البطولة.





قائمة منتخب السلة فى البطولة تضم قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ، ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.