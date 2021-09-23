شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال البعثة البارالمبية يغادرون قصر الرئاسة إلى مقر اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أبطال البعثة البارالمبية الذين تم تكريمهم من رئاسة الجمهورية صباح اليوم، قصر الاتحادية، متوجهين إلى مقر اللجنة البارالمبية.

وتواجد اللاعبون والمدربون فى مقر اللجنة لعقد جلسة مع حياة خطاب رئيسة اللجنة، بالإضافة إلى أن تحركهم إلى الرئاسة كان من أمام مقر اللجنة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وحصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى رحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو.