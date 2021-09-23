شكرا لقرائتكم خبر عن عماد بهجت: الرئيس قال فخور بنا ويتابعنا وينتظر مزيدا من الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد بهجت المدير الفنى رجال لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى أن تكريم الرئيس لأبطال البارالمبية اليوم شهد إشادة من سيادته للاعبين والبعثة عامة. وقال بهجت فى تصريحات لـ"الخليج 365" الرئيس السيسى قال لنا أنا أتابعكم وفخور بكم وأنتظر منكم المزيد من الإنجازات. وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وحصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين عن طريق فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى رحاب رضوان ومحمد صبحى وهانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو.