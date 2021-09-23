شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلى يجتمع الثلاثاء لمناقشة ملفات عديدة أبرزها فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلى، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة، كما ستتم مناقشة ملف فريق الكرة وتوابع الخسارة من طلائع الجيش فى السوبر.

وفى وقت سابق قرر مسئولو النادى الأهلى خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادى وفى ظل الدعم الكبير الذى يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادى الأهلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإدارى والطبى وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلى اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى فى ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذى يستحقه النادى وجماهيره.