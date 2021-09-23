شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة اللجنة البارالمبية تكشف كواليس تكريم الرئيس السيسى لأبطال طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية عن كواليس ما دار خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبطال البارالمبية ممن حققوا ميداليات خبال الدورة البارالمبية بطوكيو.

وقالت خطاب قى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الرئيس بارك للأبطال وقال لهم "أنا تحت أمركم"، فقال له اللاعبون شكرا جدا لحضرتك.

وأضافت أن اللاعبين التقطوا الصور مع الرئيس بعد أن تم منحهم وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، ووجهت الشكر للرئيس على هذا التكريم الذى رفع من الروح المعنوية للاعبين، خاصة أنهم كانوا يتمنون مقابلة الرئيس واتحقق لهم أمنيتهم مما يمثل حافزا كبيرا فيما هو قادم.

ووعدت حياة خطاب بتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات فى الدورات القادمة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.