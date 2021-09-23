شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كأس الرابطة الإماراتية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

كشف رابطة المحترفين الإماراتية عن التفاصيل الخاصة بموعد انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة كأس رابطة المحترفين.



وأصدرت رابطة المحترفين الإماراتية بيانا توضح فيه كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة المقبلة من مسابقة كأس الرابطة.

واعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد مباريات الأدوار الأولى، من كأس رابطة المحترفين، للموسم الحالي 2021- 2022، حيث ستنطلق الجمعة 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستنطلق مباريات الأدوار الأولى بمشاركة 12 فريقاً من أندية المحترفين، باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للمسابقة، حيث تأهل الفريقان مباشرة للدور ربع النهائي.

وتُلعب كأس رابطة المحترفين في الموسم الجديد بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول، الذي يقام بنظام "الذهاب والإياب"، وصولاً إلى ربع النهائي، بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى ناديي الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.

وبحسب التعديلات الجديدة على المسابقة، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، حيث تلعب الفرق الـ6 غير المتأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمس الأخرى على المراكز من التاسع وحتى الـ14.

وتقام في المقابل، مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، فستقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقص خورفكان والوحدة شريط مباريات ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، بمواجهة مبكرة يوم الجمعة 8 أكتوبر، وذلك لارتباط الوحدة بالمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يوم 16 من نفس الشهر.

وتستكمل مباريات الدور ذاته بمواجهات اتحاد كلباء والعروبة، العين والإمارات، عجمان والشارقة، يوم الجمعة 15 أكتوبر المقبل.

ويختتم ذهاب الدور الأول مساء السبت 16 أكتوبر المقبل بمباراتي الظفرة والنصر، وبني ياس والوصل.

وحددت رابطة المحترفين، يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أكتوبر، موعداً لمباريات إياب الدور الأول، على أن تُقام مواجهات تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ14 للفرق الـ6 غير المتأهلة للدور ربع النهائي أيام 12 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني، و4 و9 ديسمبر/ كانون الأول، و23 يناير/ كانون الثاني 2022.

وفي سياق آخر، اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية تعديلات محدودة على مواعيد 3 مباريات في الجولتين السابعة والثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

وشملت التعديلات مباراة الوحدة والإمارات في الجولة السابعة، لتقام يوم السبت 23 أكتوبر، بدلاً عن موعدها الأول في 22 من نفس الشهر، وذلك بعد تأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واقتصرت التعديلات المعتمدة في الجولة الثامنة، على تقديم موعد مباراة العروبة والشارقة، لتقام يوم الخميس 28 أكتوبر، بدلاً عن موعدها الأول يوم الجمعة 29 أكتوبر.

إضافة إلى ذلك، تم تعديل موعد مباراة الإمارات والوصل، لتقام مساء الجمعة 29 أكتوبر، بدلاً من موعدها الأول الخميس 28 أكتوبر.