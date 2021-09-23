بعد أزمة الفيديو المسرب للمدرب العام للفراعنة: "شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب".. أول رد من ضياء السيد

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الاستياء والغضب انتابت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو مسرب لضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، يتحدث فيه عن شيكابالا، قائد الزمالك، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور التي تخص القلعة البيضاء، بما فيها أزمة تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

رد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، على الفيديو المسرب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ظهوره بإحدى القنوات، لإجراء لقاء معهم بشأن مستقبل المنتخب الوطني، مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الاساس …. الفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذالك وفى عهدى واثناء ولايتى مع الامريكى بوب برادلى انا كنت اكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب.

وأكد ضياء السيد بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاة قناة العربية بسبب تسريب هذا الفيديو قائلًا : إما بالنسبة لقناة العربية سوف اقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل الغير أخلاقى.

ضياء السيد يثير الجدل بسبب الفيديو المسرب

وأثار المدرب العام للمنتخب الوطني الجدل بعدما تحدث عن شيكابالا وأكد بأنه لن ينضم للمنتخب خلال الفترة المقبلة دون أن يوضح السبب الرئيسي الذي دفعه للحديث بهذه الطريقة.

فيما سخر ضياء السيد من التسديدة الرائعة لمحمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أطلق عليها "القاضية ممكن" قائلًا : القاضية لبست خلاص.

فيما تطرق للحديث عن أزمة تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي والذي لم يعلن الزمالك عن تجديده بشكل رسمي حتى الأن قائلًا : بن شرقي بيستعبط عايز يخلي الشرط الجزائي 500 ألف دولار ويمشي تاني يوم لازم يكون بعد عام ويمشي براحته ويكون الشرط الجزائي 2 مليون من أجل أن يستفيد الزمالك من مبلغ كويس في حال قرر الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة

ضياء السيد: شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب

وقال ضياء السيد، خلال الفيديو المسرب له، خلال تصويره إحدى الحلقات بقناة يبدو أنها ليست مصرية، خاصة أنه كان يتحدث عن نقل الاستديوهات لمدينة الرياض بدلا من دبي: «شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب» حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ووجه له أحد المتواجدين رسالة عن أمنية جماهير الزمالك بنسيان «القاضية ممكن»، أي تسديدة محمد مجدي قفشة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليرد ضياء السيد قائلًا: «القاضية لبست مع الزمالك».

ضياء السيد: أشرف بن شرقي بيستعبط

وتطرق «السيد» للحديث عن أزمة تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك، قائلًا: «اللاعب ماسك دراعهم، وهو عايز يضع شرط جزائي 500 ألف دولار، بيستعط طبعا، ويمشي في أي وقت، كده الزمالك هيستفاد إيه، لازم بعد الموسم الأول، ولازم يكون 2 مليون دولار من أجل أن يستفيد الزمالك بمبلغ مالي كبير في حال رحل، لكن اللي عامله ده أكيد فيه عرض جاله تسبب في أن يتحدث بهذه الطريقة».

ولم يشارك شيكابالا مع المنتخب الوطني منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ تسجيله هدفا في مرمى المنتخب الغاني بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وذهب رفقة المنتخب للمونديال لكن لم يلعب نهائيًا.

وكانت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، اختارت ضياء السيد، ليصبح المدرب العام، والمساعد الأول للبرتغالي كارلوس كيروش، ويعاونه محمد شوقي، وفي حراسة المرمى عصام الحضري، فيما سيتواجد في النواحي الإدارية وائل جمعة، لأول مرة رفقة المنتخب الوطني.