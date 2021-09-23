"شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب.. والقاضية لبست".. تفاصيل فيديو مسرب للمدرب العام للمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الاستياء والغضب انتابت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو مسرب لضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، يتحدث فيه عن شيكابالا، قائد الزمالك، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور التي تخص القلعة البيضاء، بما فيها أزمة تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

ضياء السيد: شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب

وقال ضياء السيد، خلال الفيديو المسرب له، خلال تصويره إحدى الحلقات بقناة يبدو أنها ليست مصرية، خاصة أنه كان يتحدث عن نقل الاستديوهات لمدينة الرياض بدلا من دبي: «شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب» حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ووجه له أحد المتواجدين رسالة عن أمنية جماهير الزمالك بنسيان «القاضية ممكن»، أي تسديدة محمد مجدي قفشة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليرد ضياء السيد قائلًا: «القاضية لبست مع الزمالك».

ضياء السيد: أشرف بن شرقي بيستعبط

وتطرق «السيد» للحديث عن أزمة تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك، قائلًا: «اللاعب ماسك دراعهم، وهو عايز يضع شرط جزائي 500 ألف دولار، بيستعط طبعا، ويمشي في أي وقت، كده الزمالك هيستفاد إيه، لازم بعد الموسم الأول، ولازم يكون 2 مليون دولار من أجل أن يستفيد الزمالك بمبلغ مالي كبير في حال رحل، لكن اللي عامله ده أكيد فيه عرض جاله تسبب في أن يتحدث بهذه الطريقة».

ولم يشارك شيكابالا مع المنتخب الوطني منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ تسجيله هدفا في مرمى المنتخب الغاني بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وذهب رفقة المنتخب للمونديال لكن لم يلعب نهائيًا.

وكانت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، اختارت ضياء السيد، ليصبح المدرب العام، والمساعد الأول للبرتغالي كارلوس كيروش، ويعاونه محمد شوقي، وفي حراسة المرمى عصام الحضري، فيما سيتواجد في النواحي الإدارية وائل جمعة، لأول مرة رفقة المنتخب الوطني.