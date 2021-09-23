شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى الأهلى والزمالك قبل قمة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك والمحدد لها الرابعة عصر اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين.

يمتلك فريق الزمالك فى صفوفه عددا من الأوراق الرابحة أبرزها أحمد الأحمر ويحيى الدرع، فضلا عن ثلاثى الصفقات الجديدة، سيف الدرع ومحمد بسيونى مودى وحارس المرمى كريم هنداوى.

بينما يمتلك فريق الأهلى فى صفوفه من الأوراق الرابحة كلا من محمد عصام الطيار حارس المرمى والتونسى أسامة الجزيرى وصانع الألعاب المخضرم إسلام حسن والدينامو أحمد عادل.

ويسعى الفريقيان إلى تحقيق الفوز بدوافع مختلفة، حيث يطمح الأهلى فى الثأر من الزمالك بعدما نجح الأخير فى خطلف لقب السوبر الأفريقيى بنتيجة 28 / 27 مؤخرا على حسابه ليتاهل إلى كأس العالم للأندية.

بينما يطمح الزمالك فى مواصلة التفوق على الفريق الأحمر، خاصة أنه يدخل اللقاء بعنويات مرتفعة فى ظل استعداده لمواجهة برشلونة فى السوبر جلوب يوم 6 أكتوبر المقبل.

ونجح الزمالك فى الفوز أول وثانى لقاءاته بالدورى على هليوبوليس والشمس على التوالى، بينما فاز الأهلى على البنك الأهلى و6 أكتوبر.

وفى سياق آخر أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، فى تصريحات سابقة، عن اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له اليوم الخميس بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و مجلسى الناديين فقط.