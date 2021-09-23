شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: الغندور وعبد الفتاح سبب استبعادى من قائمة نخبة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى السابق جهاد جريشة أن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح السبب فى استبعاده من قائمة نخبة التحكيم، وبالتالى عدم مشاركته فى كأس العالم 2022.

وقال جريشة فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت إن جمال الغندور وضعه فى الترتيب الثالث فى قائمة النخبة، وقام عصام عبد الفتاح بإخطار مسئولى الفيفا أن ترتيبى الثالث فى القائمة الدولية وليس الأول فتم استبعادى.

وأضاف جريشة أن عبد الفتاح حاربه بقوة فى التحكيم، حيث قام بإهداء فيديو لقاء المقاصة لرئيس لجنة حكام الفيفا، وقال جريشة: "طول ما عبد الفتاح موجود مفيش ولا حكم مصرى هيحكم كأس العالم".

واختتم جريشة أنه عندما تعرض للإيقاف توسط هانى أبو ريدة له لدى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى وقتها، لرفع الإيقاف وليس عصام عبد الفتاح كما يدعى، خاصة أنه بعد انتهاء جلسة أبو ريدة مع رئيس الاتحاد الأفريقى كان عبد الفتاح قد حضر لأمر شخصى.